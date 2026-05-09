Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'e yakınlığı ile bilinen Fileleftheros gazetesinin başyazısında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a güven yaratıcı önlemler çerçevesinde Beşparmaklar’daki KKTC bayrağının kaldırılması çağrısı yapıldı.
Yazıda, ‘’İşgal tarafı gerçekten iyi niyet göstermek istiyorsa, işgal altındaki Beşparmaklar’da yer alan sözde devletin bayrağını silebilir’’ denildi.
Güney Kıbrıs’ta son dönemde Beşparmaklar’daki bayraklarla ilgili ‘provokatif’ haberler ve yorumlar yapılmaya başlamıştı.