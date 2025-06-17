Mağusa Futbol Masterler Derneği yurtdışı temasları çerçevesinde İzmir üzerinden Marmaris’e gidiyor. Mağusa Futbol Masterler Derneği 20-24 Haziran 2025 tarihleri arasında Marmarais’e gidecek olan kafilede, kafile başkanı Ozan Elmalı ve 28 kişili ekip yer alıyor. Mağusa Futbol Masterleri kalabalık bir kafile ile Marmaris’te geçireceği 2 günün ardından 22 Haziran Pazar günü Bodrum’a geçecek. Mağusa Futbol masterler Derneği, Bodrum Veteranlar Derneği kurucusu olan iki dernek arasında dostluk köprüleri oluşmasında büyük katkısı olan zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Tanju Neyman anısına iki master takımları dostluk anı maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından yapılacak organizasyon sonrasında Mağusa Futbol Masterleri Marmaris’e geri dönüş yapacak. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında kurmuş olduğu güçlü bağlar neticesinde önemli master ekipleri ile iyi ilişkilerini geliştirerek önemli dostluklar kurmaya devam eden Mağusa Futbol masterleri, 24 Haziram Salı akşamı İzmir üzerinden adaya dönecek.