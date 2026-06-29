Kıbrıslı Rum gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in, “Mafya Devleti” kitabı üzerine hazırlanan rapor ve Bakanlar Kurulu'nun konuları araştırması için soruşturma grubu oluşturması yönündeki kararının ardından, bu hafta grup üyelerinin isimlerinin belirlenmesi bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi “Mafya Devleti: Amaç Bu Hafta İçerisine Kadar Duyuru Yapmak…Çerçevede Onaylı Yunan Hukukçu” başlıklı haberinde, hükümetin amacının, kitaba ilişkin raporun yayımlanmasının ardından olası suçların araştırılması için, bağımsız sorgu memurlarını bu hafta içerisinde belirlemek olduğunu yazdı.

Gazete, soruşturma grubu için uygun isimlerin belirlenmesi noktasında bilgi sızdırma olasılığının göz önünde bulundurulduğunu belirterek, bunun önlenmesi amacıyla uluslararası tanınmışlığı olan bir Yunan hukukçu atanmasının değerlendirildiğini yazdı.

Hükümetin, ilgili kararı bu hafta içerisinde özellikle çarşamba gününe kadar almayı amaçladığını yazan gazete, bu sürece müdahil olan kişilerin, atanacak kişiler hakkında herhangi bir bilgi vermediklerine de dikkati çekti.

Gazete, soruşturma sürecini yönetme noktasında, ülke dışından, Yunanistan’dan bir hukukçunun atanmasının gündemde olduğunu belirtti.

Habere göre, atanacak olan hukukçunun, uluslararası tanınmışlığı da kriter olarak alınacak.