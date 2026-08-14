Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” Larnaka’daki Mackenzie sahil bölgesi için bir “master plan” hazırladı. Rum Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak plan uygulandığında “bölgenin görüntüsünün iki yıl içerisinde köklü değişime uğrayacağı” belirtildi.

Fileleftheros “Mackenzie'ye Çekidüzen Verilmesiyle İlgili Master Plan Hazır” başlıklı haberinde hazırlanan planın, bölgedeki kaçak ve çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılmasını ve kamu alanlarının düzenlenmesini öngördüğünü aktardı.

Gazetenin “Vasilikten” aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre Rum İçişleri Bakanlığının iki yıl önce yürürlüğe koyduğu üniter master planı, Mackenzie için bir eylem planı da içeriyor. Bakanlar Kurulu onayı sonrasında, iki yıl içerisinde bölgedeki yapısal ve şehircilik anarşisinin düzene konulması öngörülüyor. Haberde, bölgedeki hiçbir eğlence yerinin şehircilik ve inşaat izni olmadığı bilgisi de verildi.

Haberde ayrıca bölgedeki mülklerin açık artırma usulü kiralanması çerçevesinde üzerinde kaçak olarak otopark, eğlence merkezi ve plaj bulunan boş arsanın, Rum Tapu Dairesi tarafından yapılan değer tespiti üzerine yılda 78 bin euroya kiraya verildiğini, üzerine bina inşa edilmesinin beklendiği kaydedildi. Başka bir mülk için yıllık 81 bin euro kira teklif edildiği belirtilen haberde geriye kalanlar için verilen tekliflerin daha düşük olduğuna işaret edildi.

Rum İçişleri Bakanlığı’nın Eylem Planı’ndaki birinci önemli adımın, eğlence merkezlerinin mülkiyetinin netleştirilmesi ve kira bedelinin belirlenmesi olduğunu yazan gazete merkezleri daha önce kiralayan “hak sahiplerinin, bu mülkleri hak sahibi olmayan kişilere çok yüksek bedellerle kiraladığının belirlendiğini kaydetti.

Haberde bölgenin, 2016’ya kadar Larnaka Belediyesi’nin kirasında bulunduğu, daha sonra Kıbrıs Türk Malları Vasiliği uhdesine verildiği, konu uzun yıllar belirsiz kaldığı için vasiliğin büyük zarar ettiği belirtildi.

Son dönemde 17 bina/açık alan için hak sahipleriyle 11, otopark için de Larnaka Belediyesi ile sözleşme yapıldığı, bu sayede “Kıbrıs Türk Malları Fonu’na” yılda 760 bin euro girmeye başladığı, 17 arsanın daha kiralanma süreci tamamlandığında fona girecek yıllık miktarın bir milyon 500 bin euro civarında olacağı kaydedildi.