"KKTC’den alınan tütün ürünlerinin Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e götürülmesini sağlayan bir şebekenin olabileceği" yönünde şüpheler olduğu Rum basınında yer aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Gümrük Memurlarının 12 Ağustos tarihinde “Derinya” sınır kapısından geçmek isteyen bir İsrail vatandaşının bagajında yüksek miktarda tütün ve sigara ele geçirdiğini yazdılar.

Gazete, İsrail asıllı şahsın Kıbrıs Türk taksisi aracılığıyla Larnaka Havaalanına gitmek amacıyla sınırdan geçerken yakalandığını, bagajında ise 15 karton sigara ve 3 kilo nargile tütünü ele geçirildiğini belirtti. Haberde tutuklanan şahsın 2 bin euro ceza ödeyerek serbest bırakıldığını vurguladı.

Gazete, Rum Gümrük Dairesi’nden yapılan açıklamada ise son iki aylık dönemde KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak olarak tütün ürünleri geçirilme girişimlerinde artış gözlemlendiğinin belirtildiğine yer verdi.

KKTC’den İsrail’e kaçak tütün ürünleri götürülmesi konusunda “karınca” yöntemini kullanan bir çetenin olabileceğinden şüphelenildiğini belirten gazete haziran ayında tüm sınır kapılarında kaçak tütün ürünleriyle yakalanan İsraillilerin oranının, toplam yakalananların yüzde 14’ünü oluşturduğunu belirtti. Gazete bu dönemde yakalanan 288 kişiden 41’inin İsrail vatandaşı olduğunu da vurguladı.

Haziran ayında el konulan 72 bin 620 adet sigaranın 22 bin 80 adedinin İsraillilerin tasarrufunda ele geçirildiğini aktaran gazete, temmuz ayı rakamlarına da yer verdi.

Temmuz ayında sınır kapılarında kaçak sigarayla yakalanan 188 kişiden 46’sının (yüzde 24,5) İsrail vatandaşı oldukları ve el konulan 42 bin 50 adet sigaranın neredeyse yüzde 50’sinin, yani 20 bin 980’inin bu kişilerin tasarrufunda ele geçirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise İngiliz Üsler Polisi’nin de KKTC’den Güney Kıbrıs’a üsler bölgesi üzerinden geçirilmek istenen kaçak sigara ve tütün ürünlerine ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdı.

Habere göre üsler polisi temmuz ayı başından itibaren yapılan kontrollerde 17 bin 500 sigara, 21 kilo tütün ve 5 bin 500 elektronik sigaraya el koydu.

İngiliz Üsleri tarafından kontrol edilen Dikelya, “Pergamos” (Beyarmudu) ve “Strovilya” (Akyar) sınır kapılarından 1 Temmmuz tarihinden itibaren 115 bin aracın geçiş yaptığı ve 11 bin euroluk ceza uygulandığı da belirtildi.