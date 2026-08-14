Güney Kıbrıs’ta bu yılın ilk altı ayında işlenen suçlarda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla az da olsa düşüş yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, cinayet ve kundaklama olaylarında azalma görülürken, cinayete teşebbüs ve dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığını yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta yılın ilk altı ayında en fazla ciddi suç olayı 826 ile Limasol’da kaydedildi. Limasol’u 691 olayla Lefkoşa, 542 olayla Larnaka, 463 olayla Baf, 354 olayla “Mağusa bölgesi” ve 76 olayla “Omorfo bölgesi” izledi.

Bölgelerde en fazla işlenen suçların uyuşturucu ile hırsızlık-soygun olduğu belirtilirken, cinayet, cinayete teşebbüs, kundaklama ve bombalama olaylarının daha ağır suçlar olduğuna dikkat çekildi.

Bu yılın ilk altı ayında 573 uyuşturucu suçu, 11 cinayete teşebbüs, 23 tecavüz, 84 kundaklama ve 64 hırsızlık olayı meydana geldiği bildirildi. Haberde ayrıca 16 kundaklama olayına yer verildi.

Gazete, 2023 yılında Limasol’da bin 416, Lefkoşa’da bin 443, Larnaka’da 940, Baf’ta 998, “Mağusa bölgesinde” 791 ve “Omorfo bölgesinde” 172 suç olayı kaydedildiğini aktardı.

2024 yılında Limasol’da bin 474, Lefkoşa’da bin 443, Larnaka’da bin 25, Baf’ta bin 91, “Mağusa bölgesinde” 857 ve “Omorfo bölgesinde” 124 suç olayı yaşandı.

2025’te ise Limasol’da bin 592, Lefkoşa’da bin 369, Larnaka’da bin 110, Baf’ta bin 128, “Mağusa bölgesinde” 853 ve “Omorfo bölgesinde” 158 suç olayı kaydedildi.

-171 kişinin ehliyetine el konuldu

Öte yandan Alithia gazetesi, polise ehliyetlere el koyma yetkisi veren düzenlemenin 6 Nisan’da yürürlüğe girmesinden bu yana 171 kişinin ehliyetine el konulduğunu yazdı.

Habere göre polis, 6 Nisan-8 Ağustos tarihleri arasında 171 kişinin ehliyetine doğrudan el koydu.

Ehliyete el koyma vakalarının 12’sinin alkollü araç kullanmaktan kaynaklandığı, diğer vakaların ise uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, polisin talimatlarına itiraz ve belge eksikliği nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.