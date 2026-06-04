Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Çevre duyarlısı vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yerin Sakarya bölgesinde bir sokaktaki kaldırım olduğunu belirterek “Fotoğrafta da görüldüğü gibi, belediyenin ambleminin de bulunduğu ‘Çöp Dökmek Yasaktır’ yazısının olduğu uyarı tabelasının dibine çöp ve molozlar bölge sakinleri tarafından döküldü” dediler.

Bu uyarıya rağmen çöp ve molozlarını sokak ortasına döken veya bırakanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini belirten duyarlı vatandaşlarımız Belediye yetkililerine seslenerek “Madem ki vatandaş seni sallamaz. Sen vatandaşa salla” diyerek Belediye gerekli cezai yaptırımı yerine getirmesi için göreve davet ettiler.

Cezai yaptırımlar olmadığı sürece buralara çöp dökmelerin devam edeceğini söyleyen çevre duyarlısı vatandaşlarımız çevrenin bu şekilde sorumsuzca hareketler nedeniyle her geçen gün kirlendiğini sözlerine eklediler.