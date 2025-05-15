2023'te Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki golcüsü ile ilgili İtalyan basınında çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Roma ve Como, Dzeko için nabız yoklayan takımlar.

Roma'nın 2015-2021 yılları arasında formasını giyen Edin Dzeko'yu yedek kulübesi için iyi bir alternatif olarak gördüğü belirtildi. İtalyan devinin Bosna-Hersekli yıldızla ilgili son kararının ne olacağı merak konusu.

Öte yandan Como'nun ise hücumdaki genç futbolcuların gelişimine katkı sağlayabilecek deneyimli bir santrfor aradığı ve bu ismin Dzeko olabileceği aktarıldı.

Fiorentina'nın da Dzeko için devreye girdiği ancak bu ilginin ciddileşmediği ifade edildi.