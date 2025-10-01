Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Liverpool'un 1-0'la geçtiği müsabaka İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Ada'daki birçok gazete, Galatasaray-Liverpool maçını manşetten verdi. İngiliz basını, Galatasaray-Liverpool maçını böyle gördü…

BBC: İngiliz takımlarını Galatasaray'ın meşhur Ali Sami Yen Stadyumu'nda selamlayan 'Cehenneme Hoşgeldiniz' karşılaması yoktu ama yeni Rams Park Stadı da bunun gibi hakiki bir spor gösterisinde bir o kadar düşmancaydı. Liverpool'un topa sahip olduğu anlar sağır edici bir ıslıkla karşılandı. Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte bir histeri yaşandı. Galatasaray taraftarlarının yarattığı ortam, Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı.

Guardian: Galatasaray'ın golcüsü Osimhen ikinci yarının ilk dakikalarında iki şansı harcamasaydı yenilgi daha ağır olabilirdi. Liverpool topa her dokunduğunda kesintisiz, sağır edici ıslıklar geldi.

Times: Arne Slot'un takımı, Galatasaray'ın sağır edici kazanında yumuşadı, çok fazla hata yaptı ve Victor Osimhen'in penaltısıyla yenildi.

Daily Telegraph: Slot'un Salah'ı 60 dakika kulübede tutma tercihi geri tepti.

The Sun: Liverpool için bir kurtuluş yoktu ve bunu hak etmediler.

Sky Sports: Galatasaray, Arne Slot'un takımı için felaket bir gece olan maçta Victor Osimhen'in ilk yarı penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi. Hollandalı teknik adam üst üste ikinci kez yenilgi aldı.

Mirror: Liverpool hafta sonu Crystal Palace'a karşı aldığı yenilginin ardından toparlanamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Galatasaray rakibinin isteksizliğini sonuna kadar değerlendirerek İstanbul'da 1-0'lık tarihi bir galibiyete imza attı.

Independent: Slot'un geri tepen kumarı. Liverpool, Galatasaray'a sadece yenilmedi aynı zamanda ezildi. Barış Alper Yılmaz'ın işkence ettiği Szoboszlai, Osimhen'in gole çevirdiği penaltıya neden oldu.