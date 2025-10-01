Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, saat 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek.

TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

TALİSCA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

19.45 Fenerbahçe-Nice - TRT 1

19.45 Bologna-Freiburg - TABİİ SPOR 2

19.45 Brann-Utrecht - TABİİ SPOR 3

19.45 Celtic-Braga - TABİİ SPOR 1

19.45 FCSB-Young Boys - TABİİ SPOR 5

19.45 Ludogorets-Real Betis

19.45 Panathinaikos-Go Ahead

19.45 Roma-Lille - TRT SPOR

19.45 Viktoria Plzen-Malmö

22.00 Basel-Stuttgart - TABİİ SPOR 5

22.00 Celta Vigo-PAOK -

22.00 Feyenoord-Aston Villa - TABİİ SPOR

22.00 Genk-Ferencvaros - TABİİ SPOR 4

22.00 Lyon-Salzburg - TABİİ SPOR 2

22.00 Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb -

22.00 Nottingham Forest-Midtjylland - TABİİ SPOR 3

22.00 Porto-Kızılyıldız - TABİİ SPOR 1

22.00 Sturm Graz-Rangers - TABİİ SPOR 6