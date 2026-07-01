Limasol’da dün sabah meydana gelen olayda, bir polis eşini vurdu daha sonra ise kendi yaşamına son verdi.

Korkunç olay, dün sabah 06.00-07.00 saatleri arasında Limasol’a bağlı Zakaki bölgesindeki Agios Spyridon Lisesi’nin önünde araba içerisinde, trafiğin yoğun olduğu bir zamanda yaşandı.

55 yaşındaki polisin, kendisine ait beylik tabancasıyla, araç içerisinde, eşine ateş açtığı daha sonra ise kendi yaşamına son verdiği belirtildi.

Bir görgü tanığının aktardığına göre polis, kadına biri başına, üçü ise vücuduna isabet eden toplam dört el ateş etti.

İlk bilgilerde 46 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği öne sürülse de, ambulansla hastaneye kaldırılan kadının doktorlar tarafından hayatta olduğu belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Haberde, olayın yol ortasında, araç içerisinde meydana geldiği, polisin yoldan geçen ve yaralı kadına yardım etmek isteyen vatandaşları tehdit ettiği iddia edildi.

Limasol Polis Müdürlüğü Sözcüsü Stelyos Aristidu, polis mensubu olan zanlının düb sabah saat 06.07'de görevine başladığını, bir süre sonra ise meslektaşlarına "Beş dakika gidip dönüyorum" diyerek görev yerinden ayrıldığını açıkladı.

Aristidu, zanlının okul önünde eşiyle buluşmak üzere önceden randevulaşıp randevulaşmadığı yönündeki soruya karşılık, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu söyledi.

Olay yerinde çifte ait iki aracın bulunduğunu doğrulayan Aristidu, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan "Cyprus Mail" internet sitesi, olayın çiftin ikamet ettiği eve yakın bir noktada meydana geldiğini belirtirken, çift arasında ciddi anlaşmazlıklar yaşandığı yönünde bilgiler bulunduğunu da aktardı.

Soruşturma yetkilileri, hem çiftin buluşma koşullarını hem de öncesindeki olası nedenleri inceleyerek, trajediye yol açan olayları bir araya getirmeye çalışıyor.

Şimdiye kadarki bilgilere göre, 55 yaşındaki polis memuru her zamanki gibi görevine gitti, görevini üstlendi ve hizmet silahını aldı. Daha sonra meslektaşlarına birkaç dakikalığına ayrılacağını ve geri döneceğini bildirdikten sonra, Liman Polisi'nden ayrılıp Zakaki'ye doğru yola koyuldu.

Şimdiye kadarki testler, polis memurunun karısıyla araçlarının bulunduğu noktada buluştuğunu gösteriyor. İddiaya göre, kadının arabasına bindi ve burada hararetli bir tartışma yaşandı. Ardından, soruşturma altındaki delillere göre, hizmet silahını kullanarak kadını başından ve vücudunun diğer bölgelerinden vurduktan sonra silahı kendine çevirdi.

Bu trajedi, çiftin evlilikleri sırasında sahip oldukları iki çocuk da dahil olmak üzere dört çocuk bıraktı.

MADDİ FARKLILIKLAR MERCEK ALTINDA.

Soruşturma makamları, çift arasındaki olası mali anlaşmazlıkların gerginliğe neden olmuş olabileceğine dair bilgileri inceliyor. Ancak, olayların gelişmesine katkıda bulunan başka faktörlerin olup olmadığı henüz tespit edilmedi.

OLAYA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞAN BİR VATANDAŞIN ŞOK EDİCİ İFADESİ

Olay yerinde bulunan ve kadının tehlikede olduğunu fark edince müdahale etmeye çalışan bir vatandaşın ifadesi, soruşturmalarda özellikle önem taşıyor.

İfadesine göre, 46 yaşındaki adam, aile içi şiddet mağdurlarına atıfta bulunan bir el işareti yaparak yardım istedi.

"Ona kadını bırakmasını söyledim, 'Ah, o bir kadın, benim karım değil,' dedi. Karısına da 'Sana hiçbir şey yapmıyorum, sen benim karımsın' dedi. Kadın konuşmadı, eliyle yardım istediğini işaret etti. Adam belinden bir silah çıkardı, yüzüme doğrulttu ve 'Git buradan, seni kandıracağım' dedi. Aynı anda hem kadını kandırdı hem de kendisi kandırıldı."

Anlattığına göre, olay anında fail polis üniforması giyiyordu.

"Her şey okulun dışında, arabaların park ettiği yolun ortasında oldu. Kadını gözümün önünde, kafasına ve vücuduna üçer kurşun sıktı ve otomatik olarak kafasından vuruldu."

DOKTORLAR 46 YAŞINDAKİ KADINI HAYATTA TUTMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Kadının kafasından vurulmuş olması, başlangıçta öldüğü yönünde bir değerlendirmeye yol açmıştı. Ancak, hastaneye canlı olarak götürüldü ve doktorlar onu hayatta tutmak için mücadele etmeye devam ediyor.

Limassol Emniyet Müdür Yardımcısı Lefteris Kyriakou'nun açıklamalarına göre, silahlı saldırı çok yakın mesafeden gerçekleştirilmiş gibi görünüyor.

Şimdiye kadarki verilere göre, kadının işine gidiyor olduğu anlaşılıyor. Müfettişler iki ana olasılığı inceliyor: ya ikisi önceden o yerde buluşmak üzere anlaşmışlardı ya da fail kadının yolunu kesmişti. İlk değerlendirmelere göre, önceden planlanmış bir buluşma olasılığı daha yüksek görünüyor.

Limassol Emniyet Müdür Yardımcısı Lefteris Kyriakou “Yapılan testlerden anlaşıldığı kadarıyla araç park halindeydi ve orada buluştukları, failin araca binip yolcu koltuğuna oturduğu görülüyor. Muhtemelen bir buluşma noktaları vardı. Araç yol kenarında duruyor. Burası, ebeveynlerin çocuklarını okuldan almak için park ettikleri bir yer gibi görünüyor” dedi.