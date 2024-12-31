Haravgi gazetesi, iki kardeşin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için söz konusu şahsın evine gittiklerini; ancak şahsın kapıyı açar açmaz kardeşlerden birine silahıyla ateş ettiğini yazdı.

Gazete, ateş eden kişinin arabasına binerek olay yerinden kaçtığını, yaralanan şahsın da kardeşi tarafından hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Haberde, ateş eden şahsın polis tarafından arandığı belirtildi.

-Güney Lefkoşa’daki gece kulübünde kavga

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Güney Lefkoşa’daki bir gece kulübünde dün sabaha karşı büyük bir kavga çıktığını ve kavgada yaralananlar olduğunu yazdı.

Gazete, gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak görev yapan, ancak mesai dışında olan 44 yaşındaki kişinin, orada bulunan biri tarafından ciddi şekilde darp edilerek yaralandığını kaydetti.

Şahsın 33 yaşındaki karısının da olayda yaralandığını belirten gazete, kavganın çıkış sebebinin bir suç örgütüyle bağlantısı olduğuna dair bilgiler bulunduğunu yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.