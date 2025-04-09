Philenews’ün haberine göre yangınla 5 itfaiye aracı ve Baf’tan havalanan iki yangın söndürme uçağı desteğiyle mücadele ediliyor. Batı yönden esen şiddetli rüzgar nedeniyle zorlaşan mücadeleye Rum Orman Dairesi iki arazözle destek verirken İtfaiye, izindeki personelini geri çağırdı. Yangını söndürme çalışmalarına Rum Sivil Savunma Teşkilatı da 10 personel ve su tankerleriyle destek veriyor.

Rüzgar hızının gece yarısına kadar düşmesi beklenmiyor. Şu ana kadar 3 hektarlık alanda etkili olan yangının meskun bölgelere yayılma riski olmadığı kaydedildi.