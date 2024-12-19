Limasol’a bağlı “Yukarı Polemidya’daki”(Yukarı Binatlı) askeri kışla yanında geçen gün bulunan üç silahtan birinin Türk menşeli olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin açık alanda bir çanta içerisinde mühimmat bulunmasının ardından yaptıkları balistik inceleme neticesinde silahlardan birinin Türk menşeli olduğunu tespit ettiğini ileri sürdü.

Habere göre polis, silahların, bazı suçlarda kullanılıp kullanılmadığını ayrıca üzerlerinde DNA örneği bulunup bulunmadığını da araştırıyor.