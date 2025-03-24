Ramazan Bayramı nedeniyle üç maç dışında bütün maçlar 29 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 25.Hafta, Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig play-off ile play-out ve Puma Kadınlar Ligi 9.Hafta karşılaşmaları üç maç dışında geriye kalanlar 29 Mart 2025 Cumartesi oynanırken, AKSA Liglerinde A2 maçları saat 11.30’da ve A takım maçları saat 14.00’te başlayacak.

AKSA Süper Lig’de Yenicami-Karşıyaka, Doğan Türk Birliği-DND Gençler Birliği ve Tremeşeli Holding Dumlupınar-Cihangir karşılaşmaları ise 28 Mart 2025 Cuma akşamı saat 19.00’da oynanacak.