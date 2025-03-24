Süper Lig ekiplerinden DND Gençler Birliği’nde arka arkaya gelen kötü sonuçlar sonrasında takımda revizyona gidildi.

Kulüp yönetimi takımda kiralık oynayan Malik Yakubu ile sezonun 2. devresi öncesinde takıma katılan yabancı futbolcu Kevın Xavıer Koubemba ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Gençler Birliği Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Kulüp yönetimimiz AKSA Süperlig'de mücadele eden DND Larnaka Gençler Birliği Futbol A takımımızdan, Göçmenköy SK'den kiralık olan yerli oyuncumuz Malik Yakubu ve ikinci devrede sözleşeme imzaladığımız yabancı oyuncu Kevın Xavıer Koubemba ile yollarını ayırma kararı almıştır.

Oyunculara takımımıza ve kulübümüze yaptıkları katkılar için teşekkür eder spor hayatlarında başarılar dileriz.”