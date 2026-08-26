Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün ara bölgede bir araya geliyor.

Yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına hazırlık niteliği taşıyan görüşme saat 16.00’da başlayacak.

Görüşme, iki liderin yeni ancak bu kez sonuç alıcı bir 5+1 toplantısının düzenlenebilmesine yönelik ciddi bir hazırlık sürecine girmesi gerektiğini belirten ve haftada bir bir araya gelmelerini öneren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adadan ayrılmasının ardından gerçekleştirilecek ilk liderler görüşmesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Erhürman- Hristodulidis görüşmesinin Guterres’in ortaya koyduğu yol haritası kapsamında yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına hazırlık niteliği taşıdığını söylemiş, Kıbrıs Türk tarafının sürece samimi, yapıcı ve kararlı şekilde katkı koyacağını vurgulamıştı.

Görüşmede Genel Sekreter’in çizdiği çerçeve içerisinde öncelikle güven yaratıcı önlemler, ardından metodoloji ve son olarak da özlü bazı konularda görüş alışverişi sürecinin başlayacağını kaydeden Dânâ, görüşmelerin daha sonra liderlerin üzerinde uzlaşacağı sıklıkta devam edeceğini de belirtmişti.