TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Barcelona’nın Barça Academy Programı Kampı için Lefkoşa’yı tercih etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu kamp, Kıbrıs Türklerinin üzerine Rum kesimince örülmeye çalışılan izolasyon duvarına karşı atılmış olumlu bir adımdır.” dedi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barcelona Kulübü yönetimini KKTC’yi tercihinden dolayı kutladı.

Kıbrıs Türk halkının spor başta olmak üzere hayatın her alanında uluslararası toplumla buluşmayı hak ettiğini kaydeden Oktay, “Rum Yönetimi, Kıbrıs Türk halkını her alanda tecrit etme anlayışından vazgeçerek, organizasyonu iptal ettirmeye yönelik girişimlerde bulunmamalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Bu tür spor faaliyetlerinin adadaki gençlerin ortak geleceği ve uluslararası entegrasyon açısından fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Oktay, Türkiye olarak, KKTC’nin spor dahil her alanda hak ettiği uluslararası temsile kavuşmasını desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.