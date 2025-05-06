Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, eski Cumhuriyet Meclisi binasının Lefkoşa’ya kazandırılması gerektiğini belirterek, “Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bu tarihi binanın belediyemize tahsis edilmesini ve Lefkoşa’mız için bir yaşam merkezine dönüşmesini istiyoruz!” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mehmet Harmancı, şu ifadelere yer verdi:

“Lefkoşa’nın tam kalbinde, tarih kokan bir hazine yatıyor: KKTC Meclis Eski Binası! Bu eşsiz yapı, şehrimizi ziyaret eden turistlerin uğrak noktası olabilecek muhteşem bir konumda. Peki, bu binayı neden hep birlikte şehrimizin geleceği için değerlendirmeyelim?

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bu tarihi binanın belediyemize tahsis edilmesini ve Lefkoşa’mız için bir yaşam merkezine dönüşmesini istiyoruz!

Hayalimiz büyük:

Kent Müzesi: Şehrimizin tarihini, kültürünü yaşatan bir müze. Sadece geçmişin sergilendiği bir alan olarak sınırlı kalmayan, şehrin hafızasının yaşayan parçası olan bir müze.

Bilim ve İnovasyon Alanı: Gençlerimizin bilimle buluşturacak bir merkez.

Gençlik Merkezi: Sanat, müzik ve etkinliklerle dolu bir buluşma noktası.

Bu bina, sadece Lefkoşa için değil, ülkemiz için bir turizm ve kültür hazinesi olabilir! Gelin, bu tarihi yapıyı Kent Müzesi&Bilim ve İnovasyon Alanı ve Gençlik Merkezi olarak halkımızla buluşturalım.