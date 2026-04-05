Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında derbi maçta kozlarını paylaştı.
Chobani Stadı'ndaki nefes kesen mücadele kazanan taraf Fenerbahçe oldu.
Sarı lacivertlilerin galibiyet golünü 90+11. dakikada penaltından Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği haftada avantajı kullandı. Puanını 63'e çıkaran sarı lacivertliler maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Ligde 2 maç sonra kaybeden Beşiktaş ise haftayı 52 puanla kapattı.