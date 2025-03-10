Türkiye Liselerararası Basketbol Birinciliği dün İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde başlarken, Levent Kolej kadınlarda ilk maçını kazandı.

Şampiyonada A Grubu’nda yer alan Levent Kolej ilk maçında İstanbul birincisi Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi ‘ni 67-53 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

YDK FARKLI MAĞLUP

Öte yandan Türkiye Liselerararası Basketbol Şampiyonası’nda İstanbul’da ilk maçına çıkan Yakın Doğu Koleji, Özel Bursa Özlüce Doğa Anadolu Lisesi’ne 91-56 kaybetti.

B Grubu’nda yer alan Yakın Doğu Koleji, Bursa ekibi yanı sıra Ankara Özel Bilim Koleji ve İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Lisesi de yer alıyor. Takımımız ikinci maçında bugün saat 14.00’de İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi ile karşılaşacak.