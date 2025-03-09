KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen MUSMER Unileague 9. Hafta mücadelesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Arena'da oynandı. Ev sahibi UKÜ, güçlü rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşısında 53-44'lük bir galibiyet alarak playoff yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Maçta gösterdiği üstün performansla dikkat çeken UKÜ'nün yıldız oyuncusu NGOYİ, 22 sayı, 4 asist ve 25 verimlilik puanı ile takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Diğer bir önemli oyuncu Voldi ise 11 ribaund alarak rakip takımın pota altındaki etkisini sınırladı.

Öte yandan DAÜ'nün en etkili oyuncusu ESSAM, 12 sayı, 9 ribaund ve 11 verimlilikle maçta mücadele etti. Walker ise 9 asistle takımına önemli bir oyun kurucu desteği sundu, ancak bu çabalar galibiyet için yeterli olmadı.

Bu galibiyetle birlikte UKÜ, ligdeki yerini sağlamlaştırarak playoff yolunda önemli bir avantaj elde etti. Takım, önümüzdeki haftalarda bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.