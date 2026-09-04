Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında denizaltından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin sürdürülebilirliğiyle ilgili çalışmanın güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Keravnos, projenin ekonomik ve teknik boyutlarıyla ilgili gözden geçirilmesi gereken konular bulunduğunu ve güncellemenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikpos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yaptığı açıklamalarda da öngörüldüğünü kaydetti.

Keravnos, Yunanistan’ın Türkiye’nin “tehditleri” karşısındaki tutumuyla ilgili bir soruya ise, Türkiye’nin her gün, deniz parkları ve diğer eylemlerle “tehditlerini sürdürdüğünü” iddia ederek, bir noktada, karşı tarafın da benzer bir argüman öne sürmesi gerekeceğini ve Yunanistan’ın siyasi durumuna kendisinin müdahale edemeyeceğini belirtti.