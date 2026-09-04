Güney Kıbrıs’ta Eurostat ile Rum İstatistik Dairesi’nin birkaç gün arayla farklı enflasyon rakamları açıklaması gündem oldu.

Fileleftheros gazetesi, Eurostat’ın Güney Kıbrıs’ta ağustos ayı enflasyon oranını yıllık bazda yüzde 5,2 olarak açıkladığını, birkaç gün sonra Rum İstatistik Dairesi’nden gelen verinin ise yüzde 3,5 oranında olduğunu belirterek, iki rakam arasındaki farka dikkat çekti.

Gazete, her iki birimin enflasyonu hesaplarken farklı ürünlerden oluşan sepetleri kullanmasından ötürü bu farkın ortaya çıktığını belirtirken 2025 yılının aynı ayına kıyasla en fazla artışın yüzde 20’yle akaryakıtta olduğunu vurguladı.

Alithia gazetesi ise, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un dün konuya ilişkin açıklamasında Eurostat verilerini görmezden gelerek “enflasyon baskısının yapılan değerlendirmelerin altında olduğunu” iddia ettiğini yazdı.

Gazete, Keravnos’un kalkınma verileri söz konusu olduğunda Eurostat’ı dikkate aldığını ancak enflasyon verileri söz konusu olduğunda bu kurumu görmezden geldiğini belirtirken “turist sayısındaki artışın enflasyonu arttırdığı” iddiasında bulunduğunu vurguladı.

Haravgi gazetesi ise bir “pahalılık tsunamisinden” söz ederek akaryakıtta yıllık bazda yüzde 20,3 aylık bazda ise yüzde 6,9 oranında artış kaydedildiğini belirtirken elektrik ve su fiyatlarında da yüzde 6’lık artış gerçekleştiğini aktardı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış yıllık bazda yüzde 3,8’e ulaşırken ulaşım ve taşımacılık sektöründe yüzde 11,4 artış yaşandı.