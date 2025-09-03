Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da 30 Ağustos coşkusu bir başka yaşandı.

Les Ambassadeurs, büyük zaferin 103’üncü yılını misafirleriyle birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla kutladı.

Bando takımının marşlarıyla başlayan gece, Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin’in unutulmaz konseriyle taçlandı.

Les Ambassadeurs Hotel & Casino sahnesinde hayranlarıyla buluşan Candan Erçetin, geniş repertuvarıyla izleyicileri hem duygulandırdı hem coşturdu.

Trakya ve Balkan ezgileriyle harmanladığı eserlerinin yanı sıra Anadolu’nun dört bir yanından türkülere de yer veren sanatçı, sahnedeki zarafeti, güçlü sesi ve enerjisiyle dinleyicileri adeta büyüledi.

Konuklar ise, konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.