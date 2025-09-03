Mağusa Türk Gücü Akademisi U10 grubu, salı akşamı düzenlenen Sporcu Beslenmesi Sempozyumu ile genç sporcuların beslenme farkındalığını artırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Ecem Fidan tarafından sunulan sempozyum, Züber Protein Bar İpek Ay Ltd sponsorluğunda gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocuklar için maç öncesi ve sonrası beslenme ile günlük yaşamda doğru beslenme alışkanlıkları konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Sempozyum, küçük sporcuların sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmalarını sağlarken, oldukça verimli geçti. Kulüp, katkılarından dolayı Uzman Diyetisyen Ecem Fidan’a teşekkürlerini iletti.