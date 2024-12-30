Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Özge Taşker Falyalı öncülüğünde düzenlenen bu özel ziyarette, huzurevi sakinlerine özenle hazırlanan yemekler ikram edildi. Yemek servisi sırasında, huzurevi sakinlerinin dilekleri dinlendi ve bu özel günde herkesin mutluluğu için samimi bir ortam yaratıldı.

Yeni yılın coşkusunu paylaşmak için özel olarak hazırlanan hediyeler de huzurevi sakinlerine takdim edildi. Her bir hediye, huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarına ve mutluluğuna odaklanılarak özenle seçildi. Hediye dağıtımı sırasında yaşanan keyifli anlar, ziyaretin anlamını daha da güçlendirdi ve huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessümler oluşturdu.

Ziyaret boyunca otel ekibi, huzurevi sakinleriyle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Huzurevi sakinlerinin anılarını ve yeni yıl dileklerini paylaşmaları, bu anlamlı etkinliğe ayrı bir değer kattı. Yemek dağıtımı ve hediye takdiminin yanı sıra, etkinlik süresince huzurevinde sıcak ve neşeli bir atmosfer hâkim oldu.

Les Ambassadeurs Hotel, toplumun her kesimine dokunmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katmaya devam edeceğini vurguladı. Yeni yıl ruhunu paylaşarak hem dayanışmayı güçlendiren hem de toplumda farkındalık yaratan bu tür etkinliklerin, gelecekte de öncelikli hedefleri arasında yer alacağını belirtti. Otel, yeni yıl vesilesiyle umut ve mutluluğu paylaşmanın önemine bir kez daha dikkat çekti.