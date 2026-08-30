Girne açıklarında su almaya başlayan feribottaki yolcuların limana tahliyesi sürüyor.

Bazı yolcular Sağlık Bakanlığı’nın Girne Limanı’nda hazır beklettiği ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yolcu yakınlarının da limandaki endişeli bekleyişi sürüyor.

Kurtarma ve tahliye çalışmalarına sahil güvenlik ve yardım botlarının yanı sıra helikopterle de destek veriliyor.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, devlet ve hükümet yetkilileri ile askeri yetkililerin Girne Limanı’na gelmesiyle birlikte bölgede bir Kriz Masası oluşturuldu.