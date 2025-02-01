Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Cenk Aras Özfuttu

Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Kadir Çetinkaya, Bilal Ceylan, Alaattin Yavuz, Reşit Erişik, Mahmut Amasyalı, Exauce Marıus Mbou, Ikechukwu Emmanuel Okorıe, Eray Vudalı, Remzi Betmezoğlu, Karl Maxance Namnganda

Çetinkaya: Türkkan Delideniz, Recep Arkol, Batuhan Calban, Yusuf Kondoz, Kadir Erol, Cemal Şevket Kurt, Hamit İnandım, Moussa Corso Traore, Yasin Doğan, Manoumbe Wade, Ussumane Djabı

Goller: 51’ Ikechukwu Emmanuel Okorıe (Göçmenköy), 3’ ve 61’ Manoumbe Wade, 19’ ve 23’ Yasin Doğan (Çetinkaya)

Aksa Süper Ligin 17i haftasında iki Lefkoşa ekibi olan Göçmenköy ile Çetinkaya arasındaki mücadelenin galibi 4-1’lik skorla Çetinkaya oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve 5 golün atıldığı kritik karşılaşmada Çetinkaya, Manoumbe Wade (2) ve Yasin Doğan’ın (2) attığı gollerle rakibini mağlup etti. Göçmenköy’ün tek golünü Ikechukwu Emmanuel Okorie attı.

Maça hızlı başlayan Çetinkaya, 3. dakikada Manoumbe Wade ile 19’ ve 23’te Yasin Doğan ile 3 farklı öne geçti. Devre bu sonuçla tamamlandı.

Göçmenköy ikinci yarının başında 51’de Ikechukwu Okorie ile farkı bire indirdi.

Çetinkaya, 61’de Manoumbe Wade ile bir gol daha bularak skoru 4-1’e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 4-1 Çetinkaya üstünlüğünde sona erdi.

Bu sonuçla Çetinkaya puanını 26’ya çıkarırken Göçmenköy 16 puanla play-out hattında kaldı.