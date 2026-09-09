Birinci Lig’den çekilme kararı alan Kozanköy açıklama yaptı.

Yaşanan maddi sıkıntı nedeniyle büyük üzüntü içinde lige katılmama kararı aldıkları belirtilen açıklamada, bu kararın bir kapanma olmadığı ifade edildi.

Geçmiş hatalardan ders çıkararak doğru yapılanma ile atacakları doğru adımlarla liglere katılmaya devam edeceklerini belirten Kozanköy, “Aldığımız karar doğrultusunda yeni ve sağlam temeller atarak, daha güçlü bir şekilde liglere geri dönme hedefindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kozanköy Spor Kulübü’nün açıklaması şöyle:

Lig düzeyi fark etmeksizin neredeyse her kulübün yaşadığı maddi buhranlardan nasiplenmemiz hasebi ile, büyük bir üzüntü içerisinde, bu sezon lige katılmama kararı almış bulunmaktayız. Sezonun başında kadro planlaması yapılmış ve dahi sezon açılışı maksadı ile sahaya inilmiş olup, yapılan maddi öngörü toplantıları sonucu yolun sonunun karanlık olduğu ve sezon içerisinde kimseyi mağdur duruma düşürmemek adına hicap içerisinde bu karar alınmıştır.

Ancak bu karar bir kapanma ya da zincir vurma anlamına gelmemektedir. Bilakis, geçmiş hatalarımızdan ders çıkararak; doğru bir yapılanma ile kulübümüzün yapısını ve statüsünü yeniden şekillendirecek, atacağımız doğru adımlarla yeniden liglere katılmaya devam edeceğiz.

Yeniden kurulduğumuz günden bu yana geçen 4 yıl içerisinde kendi tarihimizin zirvesine çıkarak Süper Lig’in kıyısından döndük; mücadele ettiğimiz her ligde kulübümüze yakışır bir renk kattık. Aldığımız karar doğrultusunda yeni ve sağlam temeller atarak, daha güçlü bir şekilde liglere geri dönme hedefindeyiz.

Futbol camiasında neredeyse her kulübün yaşadığı bu önüne geçilemeyen sıkıntının ne ilk ne de son kurbanı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ancak şu da bilinmelidir ki, kulüpler nezdinde ortak bir akıl ve tutum birliği sağlanmadıkça, daha pek çok kulüp bu hazin sonun kurbanı olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.