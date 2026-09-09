Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Süper Lig ve Birinci Lig’de 2026-2027 Sezonu bugün oynanacak C. B. Gençlik Gücü – Esentepe karşılaşmasıyla başlıyor.

Yaklaşık 4 aylık aranın ardından Süper Lig ve 1. Lig’de puan mücadelesi başlayacak. Süper Lig’de yeni sezon farklı bir formatta, yeni bir heyecanla yaşanacak. Takım sayısının kademeli düşürülmeye devam edeceği ikinci sezon olacak olan bu sezonda Şampiyonluk Grubu heyecanı yaşanacak. Ligi 14 ve 15. Sırada bitirecek takımlar direk 1. Lige düşecek. Play-out maçları sonucunda ise son iki sıradaki takım lige veda edecek.

SÜPER LİGE BAŞLANGIÇ SON ŞAMPİYONDAN

Süper Lig’de sezon bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak son şampiyon Gençlik Gücü ile Esentepe oynanacak zorlu maçla başlayacak.

İptal edilen Süper Kupa mücadelesini yönetmesi planlanan hakem Burak

Mandıralı, 2026-2027 sezonu AKSA Süper Lig’in açılış maçında son şampiyon Gençlik Gücü ile Esentepe arasındaki mücadeleyi yönetecek.

Yarın ise Ligin iki yeni takımı Baf Ülkü Yurdu ile Değirmenlik Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Cumartesi günü 2, Pazar günü yine 2 maçın oynanacağı Süper Ligde ilk hafta pazartesi oynanacak Yenicami – Karşıyaka maçıyla tamamlanacak.

BİRİNCİ LİGDE 4 MAÇ CUMARTESİ, 4 MAÇ PAZAR

Aksa 1. Lig’de ise heyecan Cumartesi günü başlayacak. Ligde Cumartesi günü 4 maç oynanacak. Pazar günü de 4 maçın oynanacağı 1. Ligde tüm maçlar saat 16.30’da oynanacak.

AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA PROGRAMI

BUGÜN Saat 19.00

Atatürk Stadı. C. B. Gençlik Gücü – Esentepe (Burak Mandıralı)

11 Eylül Cuma Saat 19.00

Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Değirmenlik(İbrahim Katmer)

12 Eylül Cumartesi saat 16.30

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Çetinkaya

Cihangir Stadı: Cihangir – Doğan T. Birliği

13 Eylül Pazar Saat 16.30

Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Mesarya

Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – Mağusa T. Gücü

14 Eylül Pazartesi saat 19.00

Atatürk Stadı: Yenicami – Karşıyaka

AKSA BİRİNCİ LİGDE İLK HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

12 Eylül Cumartesi, Saat 16:30

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Düzkaya

Yılmazköy(BAY)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Yeniboğaziçi

Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadı: Çello Dikmen Gücü – Karaoğlanoğlu,

13 Eylül Pazar, Saat 16:30

Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – Larnaka Gençler Birliği

Göçmenköy Stadı:Göçmenköy – Geçitkale

Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Akdoğan

Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı: Lapta – Maraş