KKTC Atletizm Federasyonu, bünyesindeki tüm kulüplerin başkanları ile İstanbul’da Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile görüştü. Verimli geçen görüşme, ilerleyen zamanlar için olumlu izlenim verdi.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, federasyon bünyesinde bulunan kulüplerin başkanları, İstanbul’da TAF Başkanı Ahmet Karadağ ile bir araya geldi.

Olumlu gerçekleşen görüşmede kulüpler, geçtiğimiz yıl ve ondan önceki dönemlerde yaşadıkları sıkıntıları aktarma şansı buldu.

Güncel konuların da görüşüldüğü toplantıda, Türkiye’nin gelişen sistemlerine ülkemiz sporcularının dahil olması, Kıbrıs’ta iki federasyon tarafından yapılabilecek organizasyonlar konu başlıkları da ele alındı.

Toplantıda ayrıca atletlerimizin ilerleyen dönemlerde önlerini açabilme adına nelerin yapılabileceği konusu da irdelenirken, ilerisi için umut verici, verimli bir görüşme gerçekleştirilmiş oldu.