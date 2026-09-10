Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy bugün başlayacak olan 2026-27 futbol sezonu öncesi mesaj yayımladı.

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2026-27 futbol sezonu bu akşam oynanacak ilk lig maçı ile resmen başlayacak.

Ülkemizin farklı bölgelerinde yapılacak müsabakalarla birlikte futbolumuzda yeni bir heyecan ve mücadele dönemi de başlamış olacak.

Öncelikle yeni futbol sezonunun başta futbol ailemiz olmak üzere tüm spor kamuoyuna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Futbolumuzun daha geniş kitlelere ulaşması, daha görünür ve daha güzel bir noktaya taşınması, aynı zamanda ülkemizin tanıtımına katkı sağlaması adına sezon boyunca büyük emek ortaya koyacak, spor yazarlarımıza, foto muhabirlerimize ve kameraman arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Sahalarda yaşanacak mücadeleleri kamuoyuna en doğru ve en güzel şekilde aktarmak için verecekleri emek son derece değerlidir.

Sezon boyunca futbolun tüm paydaşları; futbolcularımız, kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, teknik adamlarımız, hakemlerimiz, gözlemcilerimiz ve diğer tüm emekçiler büyük bir sorumluluk üstlenecek.

Her hafta sahalarda ter dökecek ve futbolumuza katkı koyacak tüm paydaşlarımıza gönülden başarılar diliyorum.

Dileğimiz; fair play anlayışının ön planda olduğu, dostluğun, kardeşliğin, saygının ve dayanışmanın güçlendiği, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sezon yaşanmasıdır.

Sezon sonunda geriye baktığımızda güzel futbol müsabakalarını, unutulmaz anları konuşmak; bizler de basın mensupları olarak bu güzel anları en iyi şekilde kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2026-27 futbol sezonunun tüm futbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum.”