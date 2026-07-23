Lefkoşa'da "kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal, alma, tasarruf ve verme" suçlamalarıyla tutuklanan isminin baş harfleri O.H.K., B.C.K. ve J.C.O. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Ozan Özder, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.15 ile 17.00 arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli'de O.H.K. ile B.C.K.'nin ikametgahlarında mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, aramalarda zanlıların tasarrufunda toplam yaklaşık 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan siyah renk hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17 bin 100 TL nakit paranın emare olarak alındığını ve iki zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, olayın ardından yapılan soruşturmada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin J.C.O.'dan temin edildiğinin öğrenildiğini, bunun üzerine söz konusu zanlının da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini, ayrıca uyuşturucu maddelerin nasıl ve nereden temin edildiğinin araştırılacağını belirterek zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla üç zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.