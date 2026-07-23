Dikmen -Taşkent Anayolu'nun güney kısmındaki hurdalık alanda dün saat 15:25 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi, Dikmen Belediyesi ekipleri ile bölge halkı müdahale etti. Yangın sonucu, hurda araçlar, alıç ve zeytin ağaçları ile balyalar ve maki bitki örtüsü yandı.

Yürütülen soruşturmada yangının, 69 yaşındaki isminin baş harfleri H.Ş. ve 46 yaşındaki isminin baş harfleri C.Ş’nin konu arazi içerisine yetkili makamdan izinsiz yaptıkları eski maden tacirliği ile ilgili gerekli önlem ve tedbiri almadan arazi içerisindeki kuru otların üzerine toplamış oldukları muhtelif hurdaların aşırı ısınması neticesinde kuru otların alev almasıyla yangının başladığı değerlendirildi. Soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı.

GÜNGÖR’DE YANGIN

Öte yandan dün saat 15.45 sıralarında, Güngör Ağıllar Bölgesinde bulunan bir ağıl içerisinde spiral makinesi ile kesme işlemi yapıldığı sırada makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın sonucu ağılda bulunan 32 baş küçükbaş hayvan (koyun, koç, kuzu, oğlak) yanarak telef oldu.

Yangında ayrıca süt sağım makinesi, jenaratör, spiral kesme makinesi, delici matkap, kaynak makinesi, 100 adet kare balya, 13 adet rulo balya, hayvan yemleri ve çeşitli aletler, 10 adet güneş paneli ve 1 adet motosiklet yanarak zarar gördü.

Yangının sirayet etmesi sonucu başka bir şahsa ait ağıl önünde bulunan 400 adet kare balya, 5 adet rulo balya, 4 torba arpa, işçi evinin sandwıch panelden imal çatısı, bahçede bulunan 9 adet çeşitli meyve ağaçları, plastik su deposu yanarak zarar gördü. Ayrıca ağıl içerisinde bulunan 30 baş küçükbaş hayvan (keçi koyun, kuzu), 50 adet tavuk, 4 adet hindi, 30 adet civciv yanarak telef oldu. Yangında dumandan etkilenen iki kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.