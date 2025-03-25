LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Harmancı'nın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, peyzaj bakım hizmetlerinin daha kapsamlı ve profesyonel bir şekilde yürütülmesi amacıyla Lefkoşa’nın dört iş bölgesine ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda üç bölgenin peyzaj bakım işleri için Endemic Garden and Peyzaj İşleri Direktörü Sinan Özülkü ile sözleşme imzalanırken, diğer bölgenin bakım çalışmaları için Sözal Pazarlama Ltd. Direktörü Çağan Alganer ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Park ve Bahçeler Şubesi’nin denetimi ve koordinasyonunda yapılacak çalışmaların süresinin bir yıl olarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, “Bu süre içinde yapılacak çalışmalarla Lefkoşa'nın genel görünümünün iyileştirilmesi, yeşil alanların düzenli bakımı ve sürdürülebilir peyzaj uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.” ifadelerine yer verildi.