Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde öğle saatlerine doğru meydana gelen büyük kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Abdulkadir GÜNGÜR (E-27) yönetimindeki UE 900 plakalı kamyon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Honda Trafik Işıklarına Kavşağına geldiğinde, tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam edip “U Dönüşü Yapılmaz” trafik levhasına uymayarak dikkatsiz şekilde “U” dönüşü yapması sonucu meydana geldi.

UE 900 plakalı kamyon araç sürücüsünün U dönüşü yaptığı esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyretmekte olan ve söz konusu kamyonun “U” dönüşü yaptığını görüp durmak zorunda kalan Yasin ASLAN (E-23) yönetimindeki ZY 201 plakalı salon aracın arkasından aynı istikamete doğru dikkatsiz şekilde seyreden Bülent KALKAN (E-30), yönetimindeki TPS 932 plakalı araç taşıyıcı kamyon ile ZY 201 plakalı salon aracın arka kısmına çarpıp 8 metre ileriye doğru sürükledikten sonra, ZY 201 plakalı aracın UE 900 plakalı kamyonun sol ön kısmına da çarpmasına sebep oldu. Çarpışmadan sonra TPS 932 plakalı araç taşıyıcı kamyon ise, UE 900 plakalı kamyonun sol yan kısmına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan ZY 201 plakalı salon araç sürücüsü Yasin ASLAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.