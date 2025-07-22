Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaya devam ediyor. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF), Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği (IFMSA) ve Erasmus+ Değişim Programı kapsamında düzenlenen staj ve araştırma programlarıyla Kuzey Kıbrıs’a gelen öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosu ile çalışma olanağı yakalarken Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde de uygulama yapma olanağı buluyor.

Çekya, Filistin, Finlandiya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Polonya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Ürdün’de tıp eğitimi alan 26 öğrenci yaz dönemi stajlarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ortopedi, jinekoloji, pediatri, kardiyoloji, anesteziyoloji ve genel cerrahi gibi birçok branşta deneyim kazanan öğrenciler, klinik bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

Bu yaz döneminde Yakın Doğu Üniversitesi’nde staj ve araştırma programına katılan öğrenciler arasında; Polonya, Sırbistan ve Çekya’dan gelen eczacılık öğrencileri de yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin gelişmiş laboratuvarlarında Farmasötik Teknoloji, Analitik Kimya ve Farmakognozi alanlarında rotasyonlu araştırma yapan öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökerek ilaç formülasyonlarından doğal ürün araştırmalarına kadar uzanan geniş bir akademik alanda uygulamalı eğitim alıyor.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Geleceğin hekimleri ve eczacıları farklı ülkelerden gelen meslektaşlarıyla etkileşime girerek bakış açılarını geliştiriyor.”

Uluslararası öğrenci değişim programlarının, öğrencilere mesleki ve kültürel açıdan önemli kazanımlar sunduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Bu tür programlar, üniversitemizde eğitim gören öğrenciler için çok boyutlu bir öğrenme ortamı yaratıyor. Öğrenciler, en güncel bilgi ve uygulamalara erişmenin yanı sıra, farklı ülkelerden gelen meslektaşlarıyla etkileşime girerek bakış açılarını geliştiriyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin hedefinin, öğrencilerini global ölçekte güçlü ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Özkum Yavuz, “Geleceğin hekimlerini ve eczacılarını yalnızca iyi birer sağlık profesyoneli değil; aynı zamanda toplumsal duyarlılığı yüksek, uluslararası bakış açısına sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.