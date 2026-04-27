Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Özçağ Olgun mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı.

Polis, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22.10 sıralarında Lefkoşa’da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitimine müteakip, kendisine taşkınlık yapmaması için engel olmaya çalışan İ.K.’nin yüzüne sağ eliyle bir kez yumruk vurmak suretiyle burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı henüz tespit edilemeyen bıçağı A.A.’nın sırtına bir kez sokmak suretiyle sırt kısmında bir santimlik delik oluşmasına sebebiyet verip yaraladıktan sonra, yine kendisine engel olmaya çalışan kız arkadaşı R.A.’nın sağ kolunda 2 santimlik yüzeysel kesik oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Olayın ardından tutuklanan zanlının aracında arama yapıldığını ancak bıçağın bulunamadığını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “O ben değilim” demekle yetindi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.