Sen Sinod Meclisi’nin geçen yılki kararıyla görevinden azledilen Baf eski Metropoliti Tihikos ile Baf Kilisesi papazı arasında dün sabah yapılan ayin sırasında kavga çıktığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Baf Kilisesi’nde çıkan kavganın muhataplarının polise başvurarak birbirlerini suçladığını yazdı.

Olayın, Baf Kilisesi’ndeki ayin sırasında, Baf eski Metropoliti Tihikos’un ayine katılma girişiminde bulunmasıyla yaşandığını yazan gazete, kilise papazının ayini durdurarak görevinden azledilmesi nedeniyle Tihikos’un ayine katılamayacağını söylediğini, bunun üzerine de papaz ve Tihikos arasında sözlü tartışma yaşandığını belirtti.

Gazete, ayinde yer alan bazı tanıkların “Tihikos’un kiliseye sakin bir şekilde girdiğini ancak papazın saldırısına uğradığı” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Tihikos’un avukatı yaptığı açıklamada, eski Baf Metropolitinin kiliseye, ayini yönetmek için değil katılmak ve dua etmek gittiğini belirtti.

Avukat açıklamasında, ayrıca müvekkilinin, uzaklaştırılmak istenirken kolundan çekildiğini de söyledi.

Fileleftheros gazetesi, eski Baf Metropoliti ile Kilise papazının, ayrı ayrı polise giderek olayla ilgili suç duyurunda bulunduklarını yazdı.