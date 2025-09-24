Muhit Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre 9–12 yaş grubuna yönelik hazırlanan Akademi, Lefkoşa Arabahmet’te salı, çarşamba ve cuma günleri 13.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Bakanlık Koordinatörlüğü, Uluslararası Hasene Derneği ve bağışçıların destekleriyle hayata geçirilen akademide, çocukların hayal gücünün geliştirilmesi, meraklarının canlı tutulması ve onları geleceğe hazırlayacak becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Akademide, önleyici sağlık, probiyotik beslenme, bilinçli teknoloji kullanımı, zihin haritaları, akıl-zeka oyunları, hafıza, dikkat ve problem çözme becerileri, üretim ve sanat çalışmaları, sıfır atık uygulamaları, kompost yapımı, dünya coğrafyaları gibi başlıkların yer aldığı atölyeler aracılığıyla çocukların sadece dinleyen değil aynı zamanda üreten, sorgulayan ve paylaşan bireyler haline getirilmesi amaçlanıyor.