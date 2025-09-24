

Kıbrıs’ın lider internet sağlayıcısı Nethouse, öğrenciler için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı! 20 Eylül – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile 9 aylık 20 Mbps internet paketi ayda sadece 550 TL. Üstelik kurulum ücretsiz!

Taahhütsüz Taksit İmkanı

Kampanya kapsamında kredi kartına limit blokesiz ve vade farksız 9 taksit imkânıyla bütçenizi zorlamadan hızlı ve kesintisiz internetin keyfini çıkarabilirsiniz.

Hızlı, Güvenli ve Kesintisiz internet

Nethouse, yüksek hızda ve güvenli bağlantıyı uygun fiyatlarla sunuyor. Paket sayesinde öğrenciler, derslerini veya eğlencelerini kesintisiz sürdürebilir.

Kimler Yararlanabilir?

Fırsattan yararlanmak için aktif öğrenci olduğunuzu gösteren geçerli bir öğrenci belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Başvuru Çok Kolay!

Kampanya 20 Eylül – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir. Başvuru için www.nethouse.net’ten online başvuru yapabilir, 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya bayi ve ofislerden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kolay başvuru ve avantajlı internet fırsatını kaçırmayın!