Lefkoşa ve Girne'de dün meydana gelen iki ayrı yangında maddi zarar oluştu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerine ait araç boyama fırınında saat 16.30'da çıkan yangın, boya kurutma makinesinin araç üzerindeki kağıtları tutuşturması ve elyaf malzemeye sirayet etmesi sonucu meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç boya fırının sandviç panelleri ve baca içerisindeki aspiratör motoru yandı.

Öte yandan Girne Özgür Sokak’taki apartman dairesinde saat 17.30'da meydana gelen yangında ise, mutfaktaki davlumbazın elektrik kabloları kısa devre yapıp alev aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, davlumbazın iç kısmı ve mutfak dolabı kapağı yandı, çıkan ısıdan dolayı mutfak tavanı islenip sıvaları döküldü.

Polis, yangınlara ilişkin soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.