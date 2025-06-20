Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 34 kişi ile 31 binanın kontrol edildiği operasyonda bir kişi "yasa dışı ikamet", "KDV yolsuzluğu" ve "hijyen kurallarına uymama" gibi suçlardan tutuklandı.

Gazete, bir diğer haberinde ise Lefkoşa’da ikamet eden 59 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda büyük miktarda gümrüksüz tütün ürünü ele geçirildiğini yazdı.

Aldığı ihbarı değerlendiren polisin, şahsın evinde ve aracında yaptığı aramada 448 karton sigara, 93 karton elektronik sigara, büyük miktarda tütün ve 46 bin 990 Türk lirası bulduğunu kaydeden gazete, ürünlere el konulduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.