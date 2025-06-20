Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6’ıncı Polis Basketbol Turnuvası, bugün oynanan maçlar ile tamamlandı. Final maçında karşılaştığı Girne Polis Müdürlüğü takımını, 27-16 mağlup eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımı adını şampiyonluğa yazdıran taraf oldu. Turnuvanın üçüncülük maçı ise Polis Özel Harekat Müdürlüğü takımı ile Narkotik-Siyasi Polis Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Karşılaşmayı kazanan Polis Özel Harekat Müdürlüğü takımı ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Turnuva süresince en fazla sayıyı kaydeden Narkotik-Siyasi Polis Müdürlüğü takımı sporcusu Ahmet SOYGAZİ “Sayı Kralı” olurken, gösterdiği performans ile turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımı sporcusu Doğukan NİŞANCI seçilerek, ödüllerin sahibi oldular. Düzenlenen ödül töreninde; dereceye giren takımlar ile sporcularına kupa ve madalyaları, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ NASIROĞLU ile turnuvada görev alan hakemlere ise teşekkür plaketi takdim edildi.