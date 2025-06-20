Badminton Federasyonu, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’a ziyaret gerçekleştirdi.

Badminton Federasyonı Başkanı Fırat Deniz ve yönetim kurulu, Çalatlköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, Federasyon Başkanı Fırat Deniz, ülke sporuna verdiği destekten dolayı Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'a teşekkür etti.

Yapılan ziyarette, federasyon ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi arasında kurulacak iş birliğinin önemi vurgulandı ve ziyaret sonunda Belediye Başkanına badminton raketi hediye edildi.