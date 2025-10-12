KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu 10 km ve 21 km kategorilerinde dereceye giren koşuculara ödülleri verildi. Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde düzenlenen ödül töreninde genel klasmanda dereceye giren koşuculara kupa ve nakit ödülleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından verildi. Kahve Dünyası ana sponsorluğu ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlediği Lefkoşa Maratonu Genel Klasman sonuçları:

10 KM ERKEKLER - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.Yusuf Gökalp – 00:33:35

2.Ahmet Emir Saygılı – 00:33:50

3.Said Kerem Yetişir – 00:33:56

10 KM KADINLAR - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.Suna Evran Elmas – 00:41:45

2. Jane Margaret Barker – 00:43:28

3. Anastasııa Lavrenteva – 00:43:55

21 KM ERKEKLER - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.Hakan Tazegül – 01:15:03

2.Aytekin Sanin – 01:15:03

3.Necat Çapur – 01:17:22

21 KM KADINLAR - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.Hasibe Demir – 01:24:10

2. Aylar Ghazvını 01:28:28

3.Mine Devrim – 01:36:18

Lefkoşa Maratonu Yaş Kategorileri sonuçları:

10 KM YAŞ KATEGORİLERİ SONUÇLARI

10 KM Kadınlar - 18-29 Yaş

1.Selin Soykurt – 00:47:24

2.Sabriye Serdahoğulları – 00:48:33

3.Şifa Selçuklu – 00:49:53

10 KM KADINLAR - 30-39 YAŞ

1.Sıla Özgürgün Cankaya – 00:50:22

2.Seda Alibeşiroğlu – 00:50:38

3.Pınar Erçal – 00:52:54

10 KM KADINLAR - 40-49 YAŞ

1.Feyza Erkal – 00:47:09

2.Esra Topuz – 00:48:55

3.Fatoş Tozakı – 00:51:16

10 KM KADINLAR 50-54 YAŞ

1.Emel Yağan – 00:53:58

2.Suriya Özler – 00:55:53

3.Nazan Sayıl – 00:56:28

10 KM KADINLAR 55-59 YAŞ

1.Sue Hollıck – 00:53:15

2. Gülcan Nasıroğlu- 01:06:25

10 KM KADINLAR 60-64

1.Nilgün Varer – 00:59:31

2.Sue Smıth – 01:01:41

3.Brıgıtte Marston – 01:06:37

10 KM KADINLAR 65 +

1.Wendy Evelyn Mcduff – 01:00:08

2.Fatma Nevgül Ramiz – 01:24:50

3. Figen Ulusan – 01:28:03

10 KM ERKEKLER - 18-29 YAŞ

1.Enis Alçıcı – 00:35:46

2.Ömer Faruk Kıcım – 00:38:13

3.Abdul-Azız Iyanda Azız – 00:38:28

10 KM ERKEKLER - 30-39 YAŞ

1.Veli Atikoğlu – 00:36:10

2.İsmet Abbasoğlu – 00:36:56

3.Erim Debreli – 00:37:34

10 KM ERKEKLER - 40-49 YAŞ

1.Eser Kurt – 00:34:26

2.Mehmet Sakallı – 00:36:20

3.Ali Korkmaz – 00:38:38

10 KM ERKEKLER - 50 - 54 YAŞ

1.Şevki Ahcıhoca- 00:42:41

2.Nıcolas Philotmeo – 00:45:31

3.Serhan Özyolaç – 00:46:39

10 KM ERKEKLER – 55-59 YAŞ

1.Keıth Usher – 00:42:17

2.Akay Aşina – 00:45:40

3.Clınton Smıth – 00:46:42

10 KM ERKEKLER- 60-64 YAŞ

1.Yury Krupıtsa – 00:42:18

2.Ian Barker – 00:45:35

3.Mehmet İneci – 00:45:49

10 KM ERKEKLER – 65 +

1.Özcan Dağaşanlar – 01:10:35

21 KM YAŞ KATEGORİLERİ SONUÇLARI

21 KM KADINLAR 30-39 YAŞ

1.Yulıa Zozulia – 01:43:30

2.Buse Üreten – 01:48:25

3.Bermet Ulanbek – 02:03:55

21 KM KADINLAR 40-49

1.Evren Gürtunç – 01:45:46

2.Melda Ünal – 01:48:24

3.Nuran Öz – 01:50:53

21 KM KADINLAR 50-54

1.Evelyn Dolores Gedı – 01:51:34

21 KADINLAR 55-59

1.Ayşe Deveci – 01:54:09

2.Sprınger Meıke – 02:12:25

21 KM KADINLAR 60-64

1.Kadriye Debreli – 02:09:59

21 KM ERKEKLER - 18-29 YAŞ

1.Okan Yumuk – 01:19:27

2.Alpha Oumar Balde – 01:19:58

3.Tuğcan Özkızan – 01:25:59

21 KM ERKEKLER - 30-39 YAŞ

1.Ersan Çoker – 01:19:36

2.Bora Ağıt – 01:24:52

3.Bekir Doğan – 01:27:27

21 KM ERKEKLER - 40-49 YAŞ

1.Lı Oleg – 01:22:07

2.Onur Ozan – 01:27:58

3.Ali Kayral 01:28:21

21 KM ERKEKLER - 50-54 YAŞ

1.Ahmet Bayram – 01:17:24

2.Cemal İneci – 01:23:00

3.Erkan Emirzade – 01:35:05

21 KM ERKEKLER - 55-59 YAŞ

1.Arif Zing – 01:34:26

2.İbrahim Altınay – 01:40:12

3.Hüseyin Sayıl – 02:11:50

21 Km Erkekler 65 +

1.Aysın Öztrak – 01:40:30