Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Nurhan Kutlugün, Ahmet Genç

Değirmenlik: Hakkı Duvarcı, Ümitcan Babahan, Hasan Tulum, İlyas Barut, Arda Eren Metin, Christofer Gürkan, Osman Erbay, Şükrü Hilmi Erdoğan, Barkın Özaşık, Rahmi Çelik, Güvenç Sakallıoğlu

Aslanköy: Ali Faruk Çenber, Mustafa Yaşinses, Sinan Öğüt, İbrahim Çıdamlı, Sadık Balarabe, Erhan Çınar, Ali Akbulut, Kutluhan Güçkan, İbrahim Güler, Hüseyin Kasaboğlu, Ahmet Faik Tatlıses

Goller: 61’ Sadık Balarabe, 90' Erhan Çınar (Aslanköy)

Aslanköy zorlu Değirmenlik maçını 2 golle kazanarak namağlup unvanını korudu. Değirmenlik ise evinde kaybederek namağlup unvanını kaybetti Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 4. hafta maçında Değirmenlik, Aslanköy’ü konuk etti. Cihangir Stadında (Kafes) oynanan Değirmenlik – Aslanköy maçını Zekai Töre yönetti. 2 iddialı ekibin mücadelesi ilk devrede gol getirmedi. Şükrü’nün sakatlanarak oyuna devam edemediği ilk devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devreye Aslanköy daha etkili başlarken, Mustafa Yaşinses’in getirdiği topta Sadık Balarabe takımını öne geçirdi. 0 – 1 Maçın son anlarında Erhan Çınar kafayla skoru belirleyen golü attı. 0 – 2

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

