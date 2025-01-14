Lefkoşa Gençlik Derneği Yürütme Kurulu adına açıklama yapan Basın Yayın Sekreteri Merve Dayı, yardımlaşma ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hep birlikte deneyimlediklerini belirterek, “Toplumumuzun desteğiyle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşarak, onlara mutluluk taşımanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Bu anlamlı yardımların çocukların hayatına dokunmak ve onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Dayı, “Bu projeye katkı sunan tüm bağışçılarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sayenizde, dayanışmanın gücüyle daha güzel bir geleceğin mümkün olduğunu bir kez daha gördük.” şeklinde konuştu.

Dayı, Lefkoşa Gençlik Derneği olarak daha güzel yarınlar için çalışmaya ve toplumun her bir bireyine umut taşımaya devam edeceklerini de belirterek, “Siz de bu iyilik hareketine katılarak paylaşmanın güzelliğini yaşamak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dayanışma ile büyüyen bir toplum için birlikte başarabiliriz!” dedi.