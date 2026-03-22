KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün sporcuları Liseler arası Cimnastik Birinciliği müsabakalarında birinciliklere adeta ambargo koydular.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün başarılı sporcuları Tülay Sevem Merteroğlu, Kiana Rezai ve Fevziye Gül Hatay, Bireysel kategoride ilk 3 sırayı elde ettiler.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün başarılı sporcusu Ada Özada, erkekler bireysel kategoride 1.oldu.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün başarılı sporcuları Gülay Kaya ve Ceren Sakallı, KKTC 1.si olan Esin Leman Lisesi takımında yer alarak takımlarının şampiyonluğunda büyük katkı sağladılar.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcusu Nisan İlkan, Levent School College okulu adına katıldığı yarışmada takımının 2. olmasına büyük katkı sağladı. Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün başarılı sporcuları Ayşe Deniz Necatigil ve Deniz Öktenay’ın yer aldığı Türk Maarif Koleji 3. oldu.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün başarılı sporcuları Roya Ermes ve Nevin Fenercioğlu’nun yer aldığı Namık Kemal Lisesi Kız Takımı, ise 4. oldu.

Yine Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları Amir Reza Golpaur, Ege Pazar ve Bulut Süsoy’un yer aldığı Namık Kemal Lisesi Genç Erkekler Takımı ise 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.